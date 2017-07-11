В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі.

В Україні очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південний регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України у вівторок очікуються грози. Вдень стовпчик термометра підніметься до +34°.

У північних областях без опадів, температура - до +32°. У центрі України хмарно з проясненнями, температура вдень до +31°.

Прогноз на 11 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.

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