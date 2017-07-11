В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі.
На сході без опадів, температура вдень до +28°. Жителів південний регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.
На заході України у вівторок очікуються грози. Вдень стовпчик термометра підніметься до +34°.
У північних областях без опадів, температура - до +32°. У центрі України хмарно з проясненнями, температура вдень до +31°.
За народним прогнозом, 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +11°
-
Дніпро+25°... +14°
-
Донецьк+27°... +15°
-
Житомир+21°... +11°
-
Запоріжжя+25°... +15°
-
Івано-Франківськ+18°... +9°
-
Київ+22°... +14°
-
Кіровоград+24°... +12°
-
Луганськ+27°... +16°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+19°... +9°
-
Миколаїв+26°... +14°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +12°
-
Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +10°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+23°... +14°
-
Чернігів+22°... +12°
-
Чернівці+22°... +11°
Віргінія, США
+ 23 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 70 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:45
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин