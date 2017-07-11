У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +32°

08:30, 11 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 липня у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві сьогодні буде спекотно / focus.ua
У Києві сьогодні буде спекотно / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер південний, до 5.7 м/с.

Рятувальники попереджають про грози та град в окремих областях України

Сонце в столиці зійшло у 04:58, а зайде о 21:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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