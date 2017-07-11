Внаслідок негоди у Львівській області знеструмлено 19 населених пунктів

Внаслідок негоди в ніч з 10 на 11 липня у Львівській області знеструмлено 19 населених пунктів.

Львівську область накрила негода / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Читайте також Рятувальники попереджають про грози та град в окремих областях України

"З 10 на 11 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Львівській області. У роботах з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 10 червня, близько 15:00 негода знову накрила Львів.