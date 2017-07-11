У Канаді через лісові пожежі евакуювали 14 тисяч осіб

У канадській провінції Британська Колумбія через лісові пожежі, які швидко поширюються, евакуювали 14 тисяч осіб.

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У провінції горять понад 200 пожеж, з яких 10 – поблизу населених пунктів, передає Reuters з посиланням на місцеву владу.

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На даний момент інформації про потерпілих немає, однак 14 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки.

За інформацією компанії BC and Hydro Power Authority, уже пошкоджено понад 170 опор ліній електропередач і 29 трансформаторів, очікується, що збитки будуть збільшуватися.

Пожежі в Британській Колумбії спалахнули приблизно через рік після пожеж у місті Форт Мак-Мюррей у сусідній провінції Альберта. Тоді були евакуйовані 88 тисяч осіб, вогонь охопив 590 тис. га.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія через лісові пожежі влада евакуює місцевих жителів.