У Канаді через лісові пожежі евакуювали 14 тисяч осіб

10:30, 11 липня 2017
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У канадській провінції Британська Колумбія через лісові пожежі, які швидко поширюються, евакуювали 14 тисяч осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У провінції горять понад 200 пожеж, з яких 10 – поблизу населених пунктів, передає Reuters з посиланням на місцеву владу.

В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 400 осіб

На даний момент інформації про потерпілих немає, однак 14 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки.

За інформацією компанії BC and Hydro Power Authority, уже пошкоджено понад 170 опор ліній електропередач і 29 трансформаторів, очікується, що збитки будуть збільшуватися.

Пожежі в Британській Колумбії спалахнули приблизно через рік після пожеж у місті Форт Мак-Мюррей у сусідній провінції Альберта. Тоді були евакуйовані 88 тисяч осіб, вогонь охопив 590 тис. га.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія через лісові пожежі влада евакуює місцевих жителів.

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