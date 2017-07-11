У дев’яти областях України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 11 липня, в окремих регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)
Так, 11 липня у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, внаслідок негоди в ніч з 10 на 11 липня у Львівській області знеструмлено 19 населених пунктів.
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