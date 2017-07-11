У дев’яти областях України оголосили штормове попередження

11:26, 11 липня 2017
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Сьогодні, 11 липня, в окремих регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

В Україні очікуються грози / УНІАН
В Україні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Так, 11 липня у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, внаслідок негоди в ніч з 10 на 11 липня у Львівській області знеструмлено 19 населених пунктів.

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