В Індії внаслідок сильних дощів і ударів блискавок загинули 46 людей
За останні кілька днів на півночі та північному сході Індії через сильні дощі та удари блискавок загинули 46 осіб.
Загалом через стихію постраждали 500 тис. осіб, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Відзначається, що в північних штатах Біхар і Уттар-Прадеш щонайменше 19 людей стали жертвами ударів блискавки. Зокрема, у штаті Біхар 16 людей загинули і двоє отримали важкі поранення.
У штаті Ассам селеві потоки, викликані муссоном і зливами, забрали життя 27 людей. Більше тисячі сіл було затоплено водою, постраждали посіви площею понад 41 тис. гектарів.
Через сильні дощі в п'яти точках річка Брахмапутра в штаті Ассам перевищила небезпечний рівень води.
Нагадаємо, 83 людини загинули або зникли безвісти в результаті проливних дощів у китайській провінції Хунань.
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