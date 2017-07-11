В Індії внаслідок сильних дощів і ударів блискавок загинули 46 людей

За останні кілька днів на півночі та північному сході Індії через сильні дощі та удари блискавок загинули 46 осіб.

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Загалом через стихію постраждали 500 тис. осіб, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Відзначається, що в північних штатах Біхар і Уттар-Прадеш щонайменше 19 людей стали жертвами ударів блискавки. Зокрема, у штаті Біхар 16 людей загинули і двоє отримали важкі поранення.

У штаті Ассам селеві потоки, викликані муссоном і зливами, забрали життя 27 людей. Більше тисячі сіл було затоплено водою, постраждали посіви площею понад 41 тис. гектарів.

Через сильні дощі в п'яти точках річка Брахмапутра в штаті Ассам перевищила небезпечний рівень води.

Нагадаємо, 83 людини загинули або зникли безвісти в результаті проливних дощів у китайській провінції Хунань.