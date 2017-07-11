В Японії через спеку госпіталізовано більше 4 тисяч осіб

13:30, 11 липня 2017
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В Японії через спеку померли шість осіб, більше 4200 були доставлені в лікарні за тиждень.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

З 3 по 9 липня в країні госпіталізували в два рази більше людей, ніж тижнем раніше, передає "РИА Новости" з посиланням на управління пожежної охорони Японії.

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Наголошується, що минулого тижня температура в більшості районів коливалася від 30 до 35 градусів, а в префектурах Гіфу і Гумма стовпчик термометра піднявся вище 36 градусів.

Нагадаємо, у кінці червня через спекотну погоду у більшості міністерств та установ Чехії, а також у багатьох фірмах ввели короткий робочий день.

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