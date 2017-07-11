Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Київській області

14:26, 11 липня 2017
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Протягом 11-12 липня у Київській області очікується висока пожежна небезпека.

У Київській області очікується пожежна небезпека / ДСНС
У Київській області очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 11-12 липня по області, крім районів Чорнобиля, Фастова та Києва, висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, в окремих регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

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