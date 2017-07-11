У Мексиці через розжарену до 250° землю загинули два ягняти

У районі футбольного поля в мексиканському штаті Мічоакан земля розжарилася до 250°, з тріщин йде пара.

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Два ягняти, які там паслися, загинули, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву службу цивільної оборони.

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Відзначається, що на місці працюють вчені з Національного автономного університету Мексики.

"Ми не можемо сказати, що мова йде про зародження вулкана, тому що немає ніякої активності земної кори. Це означає, що така можливість майже виключена. Однак давайте дочекаємося результатів досліджень", - йдеться в повідомленні міністерства внутрішніх справ Мічоакана.

Нагадаємо, в Японії через спеку померли шість осіб, більше 4200 були доставлені в лікарні за тиждень.