В Україні завтра місцями пройдуть дощі, у центрі до +31° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі, у центрі вдень до +31°.
На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.
У дев’яти областях України оголосили штормове попередження
На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +26°.
У північних областях практично без опадів. Температура до +30°. У центрі України очікуються грози, температура вдень до +31°.
За народним прогнозом, 12 липня - день Петра і Павла. До Петра — немає тепла, а по Петру — та й по теплу. День убуває, а жара прибуває.
Прогноз погоди в Україні на середу, 12 липня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+25°... +15°
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