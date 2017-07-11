В Україні завтра місцями пройдуть дощі, у центрі до +31° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі, у центрі вдень до +31°.

В Україні очікуються дощі з грозами / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

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На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень до +26°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +30°. У центрі України очікуються грози, температура вдень до +31°.

За народним прогнозом, 12 липня - день Петра і Павла. До Петра — немає тепла, а по Петру — та й по теплу. День убуває, а жара прибуває.

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