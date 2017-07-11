У Києві завтра без опадів, температура до +30°

17:00, 11 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 липня, у столиці без опадів, вдень до +30°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

У дев’яти областях України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 04:59, зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі, у центрі вдень до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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