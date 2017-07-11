Вночі у Києві очікуються сильні дощі

19:07, 11 липня 2017
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Також можливі грози.

фото УНИАН
Температура становитиме +18 \ фото УНІАН

В ніч на 12 липня у Києві очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря становитиме +18.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі, у центрі до +31° (відеопрогноз)Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

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