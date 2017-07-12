В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +31° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 липня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі.

Сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південний регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

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На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень стовпчик термометра підніметься до +26°.

У північних областях без опадів, температура - до +30°. У центрі України очікуються грози, температура вдень до +30°.

Прогноз на 12 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 липня - день Петра і Павла. До Петра — немає тепла, а по Петру — та й по теплу. День убуває, а жара прибуває.

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