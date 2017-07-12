У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

08:30, 12 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 липня, у столиці без опадів, вдень до +30°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

У дев’яти областях України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійшло у 04:59, зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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