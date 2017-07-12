У середу, 12 липня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,8.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 59 км на південний схід від населеного пункту Хасакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) в результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.