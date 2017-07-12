Рівне накрила злива: авто потрапили у водний полон, центр міста перетворився на маленьку Венецію (відео)

10:16, 12 липня 2017
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Негода на Рівненщині тривала кілька годин, а центр Рівного взагалі перетворився на маленьку Венецію.

Негода вирувала у Рівному / фото charivne.info
Негода вирувала у Рівному / фото charivne.info

На Рівненщині через сильну зливу на трасах області автівки з'їжджали на узбіччя перечекати негоду, тим часом у самому Рівному центр міста перетворився на маленьку Венецію. 

В обласному центрі деякі автівки не могли виїхати з водного полону, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

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Та вже за кілька годин негода вщухла, вода зійшла, й єдиною проблемою для водіїв залишилося знайти згублені номерні знаки на дорозі, які знесло водою. 

Як повідомляла Погода УНІАН, 4 липня На Херсонщині узбережжя Чорного моря за лічені хвилини засипало градом завбільшки з перепелине яйце. 

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