У чотирьох областях України через негоду знеструмлено 77 населених пунктів

У чотирьох областях України в ніч з 11 на 12 липня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 77 населених пунктів.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Як повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Хмельницькій області без електропостачання залишилися 48 н. п., у Волинській - 14 н. п., у Рівненській - 8 н. п., у Житомирській - 7 н. п.

Читайте також У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 12 липня в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі.