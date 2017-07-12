У чотирьох областях України через негоду знеструмлено 77 населених пунктів

10:19, 12 липня 2017
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У чотирьох областях України в ніч з 11 на 12 липня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 77 населених пунктів.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Як повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Хмельницькій області без електропостачання залишилися 48 н. п., у Волинській - 14 н. п., у Рівненській - 8 н. п., у Житомирській - 7 н. п.

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До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 12 липня в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі.

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