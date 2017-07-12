У Пекіні оголосили "жовте" попередження через спеку
У Пекіні (Китай) 12-14 липня темепратура повітря перевищить 35 градусів.
У зв'язку з цим Пекінський центр попередження про загрози і метеорологічна служба оголосили "жовте" попередження, передає Xinhua.
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Очікується, що в найближчі три дні в Пекіні збережеться спекотна і задушлива погода, сильно підвищиться рівень ультрафіолету. На заході і півночі очікуються грози і короткочасні дощі.
Нагадаємо, в Японії через спеку померли шість осіб, більше 4200 були доставлені до лікарень за тиждень.
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