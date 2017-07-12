Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Київській області

У середу, 12 липня, у Київській області очікується пожежна небезпека 4 класу.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 12 липня по області, крім районів Чорнобиля, Фастова та Києва, висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у чотирьох областях України в ніч з 11 на 12 липня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 77 населених пунктів.