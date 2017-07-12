У Тернополі помітили кульову блискавку (фото)

11 липня ввечері жителі Тернополя спостерігали рідкісне атмосферне явище - кульову блискавку.

Над вулицею Весела у Тернополі бачили кульову блискавку / фото tenews.org.ua

Рідкісне атмосферне явище близько одинадцятої вечора спостерігали та чули мешканці, які живуть поблизу вулиці Веселої у Тернополі.

Куля пропливла вверх над дротами, й тоді пролунав гучний вибух, який супроводжувався яскравим спалахом, таким, як і при ударі блискавки, передає TeNews.

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Спостерігав блискавку тринадцятирічний хлопець через вікно. "Спочатку куля пливла вдовж вулиці, потім стрімко піднялась, тоді навколо неї спочатку виник ніби німб, потім куля заповнила цей простір та вибухнула", - описує він побачене.

фото tenews.org.ua

Як повідомляли у ДСНС, з 29 червня в Україні внаслідок ударів блискавок загинули чотири людини.

"У період з 29 на 30 червня на території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру, розряд блискавки) загинуло 4 особи та постраждало 2 особи", - йдеться у повідомленні.