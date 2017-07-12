В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 12 липня, у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

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Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

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Так, вдень 12 липня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Чернігівській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у чотирьох областях України в ніч з 11 на 12 липня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 77 населених пунктів.