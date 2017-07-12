Число жертв злив в Японії збільшилося до 25 осіб

14:34, 12 липня 2017
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В японському регіоні Кусю в результаті зливових дощів загинули 25 людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще більше 20 осіб зникли безвісти, передає Xinhua.

У Китаї в результаті злив загинули або зникли безвісти 83 людини

Зараз близько 110 людей все ще заблоковані стихією, пошкоджено безліч будинків, доріг і мостів. Майже 1400 осіб, рятуючись від стихії, були змушені покинути свої будинки.

Рятувальна операція та відновлення об'єктів інфраструктури у зоні лиха ведеться вкрай повільно.

Нагадаємо, за останні кілька днів на півночі та північному сході Індії через сильні дощі і удари блискавок загинули 46 осіб.

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