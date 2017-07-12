Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води на річках України
Протягом 12-13 липня на річках України очікуються підйоми рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
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Зокрема, 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями.
При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Нагадаємо, 12 липня у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.
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