Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води на річках України

15:34, 12 липня 2017
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Протягом 12-13 липня на річках України очікуються підйоми рівнів води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com
На річках України очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр. 

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Зокрема, 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями.

При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, 12 липня у багатьох регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

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