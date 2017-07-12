В Україні завтра пройдуть дощі, на заході трохи похолодає (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +31°.

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На сході практично без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

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На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень до +25°.

У північних областях очікуються грози. Температура до +27°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +27°.

За народним прогнозом, 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу.

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