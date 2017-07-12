У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень до +27°

17:00, 12 липня 2017
1687
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 липня у столиці пройде дощ, вдень до +27°.

У Києві очікується гроза / УНІАН
У Києві очікується гроза / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +21°. Вітер західний та південно-західний, до 3,9 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 05:00, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин