У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень до +27°

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 липня у столиці пройде дощ, вдень до +27°.

У Києві очікується гроза / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +21°. Вітер західний та південно-західний, до 3,9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:00, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +31°.

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