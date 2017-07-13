На Черкащині блискавка вбила сім'ю, яка збирала на полі огірки

У результаті події чоловік і молода жінка загинули на місці, юнак загинув у лікарні.

Під Черкасами блискавка вбила сім'ю з трьох осіб / Скріншот

Під час робіт на полі біля села Кузьмина Гребля в Черкаській області розряд блискавки влучив у сім'ю з трьох осіб.

Про це повідомляє прес-секретар УДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці в Facebook.

"У результаті події чоловік і молода жінка загинули на місці. Травмованого юнака у критичному стані терміново доставили в реанімаційне відділення Христинівської центральної районної лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, так і не прийшовши в свідомість, через два години юнак помер", - йдеться в повідомленні.

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Трагедія сталася 12 липня близько 17 годин. 38-річний чоловік, його 35-річна дружина та 15-річний син збирали на полі сельхозкомбината огірки.