В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +31° (карта)

08:05, 13 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +31°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень до +25°.

У північних областях очікуються грози. Температура до +27°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +27°.

Прогноз на 13 липня / УНІАН
Прогноз на 13 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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