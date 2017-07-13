Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +28°

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 липня у столиці пройде дощ з грозою, вдень до +28°.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:00, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 липня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +31°.

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