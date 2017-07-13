Біля берегів КНДР стався потужний землетрус

У середу, 12 липня, біля берегів Північної Кореї стався землетрус магнітудою 5,9.

Біля берегів КНДР стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 180 км на південний схід від населеного пункту Хомюл-чі (Hoemul-li). Осередок землетрусу залягав на глибині 559,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у місті Антігуа (Гватемала) в результаті землетрусу постраждала низка пам'ятників колоніальної історії.