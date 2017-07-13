В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 13 липня, у більшості регіонів України очікується погіршення погодних умов.

В Україні сьогодні очікуються дощі з грозами / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 13 липня в Україні, крім Запорізької, Донецької, Луганської областей, грози, в окремих районах сильний дощ, град та шквали 15-22 м/с.

Крім того, протягом доби 13 липня по Київській області очікуються грози, під час грози подекуди шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, під час робіт на полі біля села Кузьмина Гребля в Черкаській області розряд блискавки влучив у сім'ю з трьох осіб.