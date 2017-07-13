Через зливи в Японії загинули 29 осіб
В Японії в результаті повеней, викликаних проливними дощами, загинули 29 людей.
12 липня рятувальники виявили кілька осіб без ознак життя в місті Асакура в префектурі Фукуока. Ввечері лікарі видали офіційний висновок про смерть чотирьох людей, передає "РИА Новости" з посиланням на японське агентство "Кіодо".
У Китаї в результаті злив загинули або зникли безвісти 83 людини
Таким чином загальна кількість жертв повеней і зсувів зросла до 29 осіб.
Стихія зруйнувала майже 1 тисячу будинків. Зниклими безвісти вважаються 20 осіб, 1,3 тисячі проживають в евакуаційних пунктах.
Нагадаємо, за останні кілька днів на півночі та північному сході Індії через сильні дощі та удари блискавок загинули 46 осіб.
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