Через зливи в Японії загинули 29 осіб

В Японії в результаті повеней, викликаних проливними дощами, загинули 29 людей.

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12 липня рятувальники виявили кілька осіб без ознак життя в місті Асакура в префектурі Фукуока. Ввечері лікарі видали офіційний висновок про смерть чотирьох людей, передає "РИА Новости" з посиланням на японське агентство "Кіодо".

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Таким чином загальна кількість жертв повеней і зсувів зросла до 29 осіб.

Стихія зруйнувала майже 1 тисячу будинків. Зниклими безвісти вважаються 20 осіб, 1,3 тисячі проживають в евакуаційних пунктах.

Нагадаємо, за останні кілька днів на півночі та північному сході Індії через сильні дощі та удари блискавок загинули 46 осіб.