Киян попереджають про грози та сильний вітер

12:27, 13 липня 2017
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У четвер, 13 липня, у столиці очікуються грози та сильний вітер.

У Києві оголосили штормове попередження / Фото УНІАН
У Києві оголосили штормове попередження / Фото УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"13 липня у столиці очікуються грози, під час грози подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, 13 липня у більшості регіонів України очікується погіршення погодних умов.

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