У Китаї з початку року від стихійних лих постраждали понад 45 млн осіб

13:31, 13 липня 2017
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За офіційними даними, у першій половині 2017 року від різних стихійних лих у Китаї постраждали 45,58 млн осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

З початку року загинули 204 людини, 83 зникли безвісти в результаті стихійних лих у Китаї, передає Xinhua з посиланням на міністерство цивільної адміністрації країни.

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Загалом черерх стихійні лиха довелося терміново евакуювати до безпечних місць 1,02 млн осіб, екстрена допомога знадобилася 495 тис. осіб, 31 тис. будівель були зруйновані, 74 тис. отримали серйозні і 345 тис. помірні пошкодження.

Основними стихійними лихами стали: повені і землетруси на півдні країни, штормові вітри, град і посуха – на півночі.

Нагадаємо, 83 людини загинули або зникли безвісти в результаті проливних дощів в китайській провінції Хунань.

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