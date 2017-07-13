Новою Зеландією пронісся руйнівний шторм (відео)

Нова Зеландія постраждала від сильного шторму.

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У країні через негоду повалені дерева та затримані авіарейси, йдеться у сюжеті ТСН.

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Більше десяти тисяч будинків залишилися без світла. Пориви вітру (швидкість доходила до 160 км/год) валили дерева та стовпи, пошкоджуючи будівлі та блокуючи дороги.

Потужні хвилі паралізували морське сполучення, негода призвела до затримок авіарейсів.

У південній півкулі зараз зима, тож острівну країну ще й засипає снігом.

Нагадаємо, у результаті бурі і лісової пожежі, що сталися в різних районах Західно-Капської провінції ПАР, принаймні дев'ять людей загинули і кілька отримали поранення.