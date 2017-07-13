Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води на річках України

15:45, 13 липня 2017
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У четвер, 13 липня, на річках України очікуються підйоми рівнів води над поточними рівнями.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia
На річках України очікуються підйоми рівнів води / Wikipedia

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням Український гідрометцентр.

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Зокрема, 13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, 13 липня у більшості регіонів України очікується погіршення погодних умов.

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