Завтра в Україні практично без опадів, у більшості регіонів похолодає (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 липня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів похолодає.

В Україні завтра практично без опадів / galleryua.com, viktort

На сході практично без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +23°.

За народним прогнозом, 14 липня - день Кузьми і Дем'яна. Кузьма і Дем'ян прийшов, на косовицю пішов.

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