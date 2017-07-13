Завтра в Україні практично без опадів, у більшості регіонів похолодає (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 липня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів похолодає.
На сході практично без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.
В Україні оголосили штормове попередження
На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +22°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +23°.
За народним прогнозом, 14 липня - день Кузьми і Дем'яна. Кузьма і Дем'ян прийшов, на косовицю пішов.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 липня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернівці+22°... +11°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 70 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
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Видимість: 16 км
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