У Києві завтра без опадів, вдень до +20°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 липня, у столиці без опадів, вдень до +20°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 6.8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:01, а зайде в 21:05.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів похолодає.

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