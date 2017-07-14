В Україні сьогодні практично без опадів, у більшості областей похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 липня в Україні практично без опадів, у більшості областей похолодає.

В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, berlum

На сході практично без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +23°.

Прогноз на 14 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу.

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