В Україні сьогодні практично без опадів, у більшості областей похолодає (карта)

08:04, 14 липня 2017
1474
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 липня в Україні практично без опадів, у більшості областей похолодає.

В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, berlum
В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, berlum

На сході практично без опадів, температура вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +23°.

Прогноз на 14 липня / УНІАН
Прогноз на 14 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин