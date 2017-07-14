У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +20°

08:30, 14 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 липня, у столиці без опадів, вдень до +20°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві сьогодні до +20° / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +16°. Вітер західний і північно-західний, до 7.4 м/с.

Киян попереджають про грози та сильний вітер

Сонце в столиці зійшло у 05:01, а зайде в 21:05.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Україні практично без опадів, у більшості областей похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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