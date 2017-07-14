Через негоду в Україні знеструмлено 88 населених пунктів - ДСНС

Через негоду в Україні 88 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 7 областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Одеській - 23 н. п., Полтавській - 19 н.п., Львівській - 15 н.п., Черкаській - 11 н.п., Кіровоградській - 7 н.п., Хмельницькій - 7 н.п. та Київській - 6 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 14 липня в Україні практично без опадів, в більшості областей похолодає.