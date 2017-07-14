На півдні Китаю через повені постраждали понад 120 тисяч осіб

В Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю через повені загинули дві людини.

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Тривалі дощі призвели до розливу річок і серйозних повеней в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю. Дві людини загинули, більше 120 тисяч осіб постраждали, передає Xinhua з посиланням на місцеву службу цивільної адміністрації.

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Дощі в регіоні пройшли з понеділка. Загалом 3328 місцевих жителів були евакуйовані до безпечних місць.

Крім того, через стихію постраждало також 4,71 тис. га сільгоспугідь, обвалилося 300 житлових приміщень.

Нагадаємо, за офіційними даними, у першій половині 2017 року від різних стихійних лих в Китаї постраждали 45,58 млн осіб.