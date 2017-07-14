Рятувальники попереджають про дощі та сильний вітер в окремих областях України

11:25, 14 липня 2017
2224
0

Сьогодні, 14 липня, у деяких регіонах України очікується погіршення погодних умов.

У деяких регіонах України сьогодні очікуються грози / УНІАН
У деяких регіонах України сьогодні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +20°

Так, 14 липня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с, у Харківській області місцями сильний дощ.

Нагадаємо, через негоду в Україні 88 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин