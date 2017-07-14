Рятувальники попереджають про дощі та сильний вітер в окремих областях України

Сьогодні, 14 липня, у деяких регіонах України очікується погіршення погодних умов.

У деяких регіонах України сьогодні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 14 липня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с, у Харківській області місцями сильний дощ.

Нагадаємо, через негоду в Україні 88 населених пунктів залишилися без електропостачання.