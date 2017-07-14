Погода на вихідні: у більшості областей України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

12:00, 14 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними майже у всіх регіонах України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі.

На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН
На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +13°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, +13°...+22°.

У Львові завтра без опадів, вночі +10°, удень +21°. У неділю гроза, +9°...+21°.

В Україні сьогодні практично без опадів, у більшості областей похолодає (карта)

У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +20°, без опадів. У неділю вночі +10°, удень +21°, дощ з грозою.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +11°...+20°. У неділю до +22°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю +17°...+25°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +14°...+24°, сонячно.

Прогноз на 15 липня / УНІАН
Прогноз на 15 липня / УНІАН
Прогноз на 16 липня / УНІАН
Прогноз на 16 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +13°...+24°.

У Сімферополі завтра ясно, +15°...+26°. У неділю +16°...+26°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура до +29°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +28°. У неділю температура до +27°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю +15°...+18°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +16°. У неділю гроза, вночі +6°, вдень +17°.

У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +9°, вдень +19°. У неділю гроза, вночі +9°, вдень до +21°.

У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +19°. У неділю температура вдень +21°, гроза.

У Сваляві завтра без опадів, +20°, у неділю дощ, температура повітря +9° ...+20°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень до +23°. У неділю без опадів, +24°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +15° ...+28°. У неділю до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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