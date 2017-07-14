Погода на вихідні: у більшості областей України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними майже у всіх регіонах України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі.
У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +13°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, +13°...+22°.
У Львові завтра без опадів, вночі +10°, удень +21°. У неділю гроза, +9°...+21°.
В Україні сьогодні практично без опадів, у більшості областей похолодає (карта)
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +20°, без опадів. У неділю вночі +10°, удень +21°, дощ з грозою.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +11°...+20°. У неділю до +22°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю +17°...+25°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +14°...+24°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +13°...+24°.
У Сімферополі завтра ясно, +15°...+26°. У неділю +16°...+26°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура до +29°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +28°. У неділю температура до +27°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю +15°...+18°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +16°. У неділю гроза, вночі +6°, вдень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +9°, вдень +19°. У неділю гроза, вночі +9°, вдень до +21°.
У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +19°. У неділю температура вдень +21°, гроза.
У Сваляві завтра без опадів, +20°, у неділю дощ, температура повітря +9° ...+20°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +15°, вдень до +23°. У неділю без опадів, +24°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +15° ...+28°. У неділю до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°