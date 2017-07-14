У п'ятницю, 14 липня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,0.

В Індонезії стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 6 км на північ від міста Падангсідемпуан у провінції Північна Суматра. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 12 липня біля берегів Північної Кореї стався землетрус магнітудою 5,9.