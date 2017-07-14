На південному заході Китаю через грозу скасували десятки авіарейсів

14:31, 14 липня 2017
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У місті Ченду пройшла найсильніша за нинішнє літо гроза.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У місті Ченду на південному заході Китаю через сильну грозу в місцевому аеропорту "Шуанлю" скасували десятки авіарейсів, передає Xinhua.

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Так, понад 40 рейсів не змогли вилетіти за розкладом. Ще 10 рейсів, які прилітають та вилітають з аеропорту, були скасовані, у результаті чого понад 9 тисяч пасажирів змушені були затриматися в Ченду. 

За розкладом у четвер число вильотів і прильотів аеропорту "Шуанлю" за добу повинно було скласти 909. Відзначається, що ця гроза була однією з найсильніших за останні роки.

Нагадаємо, не менше 183 рейсів були скасовані в пекінському міжнародному аеропорту Шоуду (Китай) через штормове попередження.

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