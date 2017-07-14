Жертвами повені у В'єтнамі стали 14 осіб

15:29, 14 липня 2017
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У В'єтнамі не менше 14 людей загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На півночі країни протягом останнього тижня йдуть зливи, очікується, що кількість опадів буде збільшуватися, передає Reuters з посиланням на місцевіу владу.

У Китаї в результаті злив загинули або зникли безвісти 83 людини

У провінції Тхайнгуен зникла безвісти одна людина. Повені знищили майже 500 будинків і понад 1400 га посівів рису. Збиток, нанесений стихією, оцінюється в 1,76 млн доларів.

Нагадаємо, в Японії в результаті повеней, викликаних проливними дощами, загинули 29 людей.

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