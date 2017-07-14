Двоє людей стали жертвами лісових пожеж в Італії
В Італії протягом декількох днів вирують масштабні лісові пожежі.
На півдні Італії жертвами лісових пожеж стали дві людини. За 13 липня пожежникам довелося провести більше тисячі операцій по боротьбі з вогняною стихією, передає "РИА Новости".
В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 400 осіб
Зараз зі стихією борються 14 спеціальних літаків Canadair і 21 вертоліт, ще три протипожежних літаки були представлені Францією в рамках допомоги Італії з боку ЄС.
Вогонь поширився майже на всі південні області — Кампанію, Апулію, Базилікату, Калабрію, Сицилію. На острові вогнища сильного загоряння зареєстровані у восьми з дев'яти провінцій.
За даними найбільшої італійської організації з охорони навколишнього середовища Legambiente, з середини червня в Італії вогонь охопив вже 26 тисяч гектарів лісів.
Така ситуація склалася через спеку, яка встановилася на Апеннінах практично з самого початку літа. Так, червень став найспекотнішим за всю майже двохсотрічну історію метеоспостережень, якщо не враховувати аномально високі температури червня 2003 року.
Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія через лісові пожежі влада проводила евакуацію.
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