Злива затопила вулиці Харкова (фото)

19:08, 14 липня 2017
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Користувачі соціальних мереж активно діляться знімками, де відображені наслідки розгулу стихії.

фото: соцмережі
Була затоплена вулиця Мироносицька \ фото: соцмережі

У Харкові сьогодні пройшла сильна злива, внаслідок чого затопило кілька вулиць міста, передає 057.ua.

фото: соцмережі
У суботу в Харкові очікується дощ \ фото: соцмережі

Була затоплена вулиця Мироносицька. Також від стихії постраждали Московський проспект і Павлове Поле.

У суботу в Харкові очікується дощ, температура буде коливатися від 18 до 22 градусів. У неділю синоптики прогнозують хмарну погоду, вдень стовпчики термометрів сягнуть позначки +22.

фото: соцмережі
Також від стихії постраждали Московський проспект і Павлове Поле \ фото: соцмережі

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