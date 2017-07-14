Злива затопила вулиці Харкова (фото)

Користувачі соціальних мереж активно діляться знімками, де відображені наслідки розгулу стихії.

Була затоплена вулиця Мироносицька \ фото: соцмережі

У Харкові сьогодні пройшла сильна злива, внаслідок чого затопило кілька вулиць міста, передає 057.ua.

У суботу в Харкові очікується дощ \ фото: соцмережі

Була затоплена вулиця Мироносицька. Також від стихії постраждали Московський проспект і Павлове Поле.

У суботу в Харкові очікується дощ, температура буде коливатися від 18 до 22 градусів. У неділю синоптики прогнозують хмарну погоду, вдень стовпчики термометрів сягнуть позначки +22.