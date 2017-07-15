У Китаї через сильні дощі загинули 8 людей, ще одна зникла безвісти
Від злив постраждали майже 316 тисяч осіб у 13 округах.
Вісім людей загинули, ще одна людина пропала безвісти в результаті злив у провінції Цзілінь. Про це повідомляє Xinhua.
Зокрема, як повідомили в провінційному штабі по боротьбі з повенями і засухою, в повіті Юнцзи загинули 5 осіб, в районі Фенмань загинули двоє, ще один пропав безвісти, в місті Дуньхуа один чоловік помер.
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Відзначається, що з 13 по 14 липня на центральну та східну частину провінції Цзілінь обрушилися проливні дощі. Максимальна кількість опадів становила 295,7 мм. В повіті Юнцзи було зафіксовано рекордну добову кількість опадів.
Станом на 15 липня, від злив постраждали 316 тис. жителів 13 повітів, міст і районів пров. Цзілінь, 120,8 тис. жителів були евакуйовані в екстреному порядку, зруйновано понад 12 тис. будівель, затоплені 31,5 тис. гектарів сільгоспугідь, пошкоджено 324 мостів і тунелів, дороги протяжністю в 201,74 км і дамби протяжністю в 26,45 км.
Раніше повідомлялося, що Кенія постраждала від руйнівної повені.
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