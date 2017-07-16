Синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с сьогодні у Києві

17:57, 16 липня 2017
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А уже в понеділок, 17 липня, погода майже по всій території України буде сонячною та сухою. Лише в Харківський, Донецькій та Луганських областях пройдуть дощі, місцями – з грозами.

фото УНІАН
17 липня у Києві повітря прогріється до +26 / фото УНІАН

У Києві в найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

А уже в понеділок, 17 липня, погода майже по всій території України буде сонячною та сухою. Лише в Харківський, Донецькій та Луганських областях пройдуть дощі, місцями – з грозами.

У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +20°

Середня температура вдень 17 липня становитиме +23..+25 градусів. В південних областях буде трохи тепліше – до +29...+31.

Проте вночі збережеться досить прохолодна погода. Місцями лише +7...+9 градусів, на сході та півдні тепліше – до +16...+19.

Майже по всій території збережеться суха погода, лише в окремих східних областях (Харківській, Донецькій та Луганській) пройдуть дощі, місцями – з грозами.

В понеділок, 17 липня, у Києві повітря прогріється до +26, опадів не прогнозується.

Погода на вихідні: у більшості областей України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

Прогноз погоди на понеділок, 17 липня, у містах України:

Ужгород – вночі +7…+9, вдень +23…+25

Львів – вночі +9…+11, вдень +23…+25

Івано-Франківськ – вночі +9…+11, вдень +22…+24

Тернопіль – вночі +9…+11, вдень +23…+25

Чернівці – вночі +10…+12, вдень +23…+25

Хмельницький – вночі +9…+11, вдень +23…+25

Луцьк – вночі +10…+12, вдень +23…+25

Рівне – вночі +10…+12, вдень +22…+24

Житомир – вночі +10…+12, вдень +24…+26

Вінниця – вночі +10…+12, вдень +23…+25

Одеса – вночі +16…+18, вдень +25…+27

Миколаїв – вночі +15…+17, вдень +27…+29

Херсон – вночі +15…+17, вдень +27…+29

Сімферополь – вночі +16…+18, вдень +26…+28

Кропивницький – вночі +11…+13, вдень +24…+26

Черкаси – вночі +10…+12, вдень +23…+25

Чернігів – вночі +10…+12, вдень +23…+25

Суми – вночі +10…+12, вдень +22…+24

Полтава – вночі +11…+13, вдень +23…+25

Дніпро – вночі +12…+14, вдень +27…+29

Запоріжжя – вночі +15…+17, вдень +27…+29

Донецьк – вночі +17…+19, вдень +29…+31 і сильний дощ з грозою

Луганськ – вночі +15…+17, вдень +27…+29 і сильний дощ з грозою

Харків – вночі +12…+14, вдень +25…+27 і сильний дощ з грозою

Київ – вночі +11…+13, вдень +24…+26

Прогноз погоди на понеділок, 17 липня / фото
Прогноз погоди на понеділок, 17 липня / фото Укргідрометцентр

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