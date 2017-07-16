Синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с сьогодні у Києві
А уже в понеділок, 17 липня, погода майже по всій території України буде сонячною та сухою. Лише в Харківський, Донецькій та Луганських областях пройдуть дощі, місцями – з грозами.
У Києві в найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
А уже в понеділок, 17 липня, погода майже по всій території України буде сонячною та сухою. Лише в Харківський, Донецькій та Луганських областях пройдуть дощі, місцями – з грозами.
У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +20°
Середня температура вдень 17 липня становитиме +23..+25 градусів. В південних областях буде трохи тепліше – до +29...+31.
Проте вночі збережеться досить прохолодна погода. Місцями лише +7...+9 градусів, на сході та півдні тепліше – до +16...+19.
Майже по всій території збережеться суха погода, лише в окремих східних областях (Харківській, Донецькій та Луганській) пройдуть дощі, місцями – з грозами.
В понеділок, 17 липня, у Києві повітря прогріється до +26, опадів не прогнозується.
Погода на вихідні: у більшості областей України буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)
Прогноз погоди на понеділок, 17 липня, у містах України:
Ужгород – вночі +7…+9, вдень +23…+25
Львів – вночі +9…+11, вдень +23…+25
Івано-Франківськ – вночі +9…+11, вдень +22…+24
Тернопіль – вночі +9…+11, вдень +23…+25
Чернівці – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Хмельницький – вночі +9…+11, вдень +23…+25
Луцьк – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Рівне – вночі +10…+12, вдень +22…+24
Житомир – вночі +10…+12, вдень +24…+26
Вінниця – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Одеса – вночі +16…+18, вдень +25…+27
Миколаїв – вночі +15…+17, вдень +27…+29
Херсон – вночі +15…+17, вдень +27…+29
Сімферополь – вночі +16…+18, вдень +26…+28
Кропивницький – вночі +11…+13, вдень +24…+26
Черкаси – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Чернігів – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Суми – вночі +10…+12, вдень +22…+24
Полтава – вночі +11…+13, вдень +23…+25
Дніпро – вночі +12…+14, вдень +27…+29
Запоріжжя – вночі +15…+17, вдень +27…+29
Донецьк – вночі +17…+19, вдень +29…+31 і сильний дощ з грозою
Луганськ – вночі +15…+17, вдень +27…+29 і сильний дощ з грозою
Харків – вночі +12…+14, вдень +25…+27 і сильний дощ з грозою
Київ – вночі +11…+13, вдень +24…+26
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°